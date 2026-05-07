Вижте как евакуират хора от кораба "Хондиус", стюардеса е със симптоми за хантавирус (Видео, снимки)

Общият риск за общественото здраве остава нисък, посочват от СЗО
Холандка е била хоспитализирана в Амстердам, след като е проявила възможни симптоми на инфекция с хантавирус, съобщи здравното министерство на страната. Жената е била стюардеса в холандската авиокомпания KLM и е била в контакт с жена, починала от инфекция с този вирус в Йоханесбург, Южна Африка, съобщи холандската телевизия RTL, цитирана от "Скай нюз".
Тя има леки симптоми и в момента се тества, докато е в изолация.
"Трима пациенти със съмнение за хантавирус бяха евакуирани от круизния кораб "Хондиус" и са транспортирани за медицинска помощ в Нидерландия. Това се случва в координация със Световната здравна организация, оператора на кораба и националните власти на Кабо Верде, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия. Това съобщи в "Екс" генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус.
"СЗО продължава да работи с операторите на кораба за внимателно наблюдение на здравето на пътниците и екипажа, като сътрудничи с държавите за подпомагане на подходящо медицинско проследяване и евакуация, където е необходимо. Наблюдението и проследяването на пътниците на борда и на тези, които вече са слезли от кораба, е започнало в сътрудничество с операторите на кораба и националните здравни власти. СЗО благодари на всички, които участват в тази дейност.
На този етап общият риск за общественото здраве остава нисък", посочва още шефът на СЗО.
От закотвения край африканската островна страна Кабо Верде плавателен съд са били изведени двама членове на екипажа и един пътник, които са се нуждаели от спешна медицинска помощ. Единият от тях е лекарят на плавателния съд, който има британско гражданство
Направените тестове на нидерландската пътничка от кораба, която почина в РЮА, показали, че тя е страдала от хантавирусния щам "Андес". Този вид на заразата е разпространен предимно сред гризачите в южноамериканските планини Анди.
"Това е единственият хантавирусен щам, за който е известно, че причинява предаване от човек на човек, но това е много рядко и се случва само при много близък контакт", предупреждават от Националният институт по заразни болести на РЮА.
69-годишната нидерландка бе втората жертва на смъртоносната болест на круизния кораб. Първата беше нейният 70-годишен съпруг, който почина на о. Света Елена. Освен тях има и един мъртъв нидерландски гражданин. Към сряда загиналите от хантавируса остават трима.