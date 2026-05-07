Вижте как евакуират хора от кораба "Хондиус", стюардеса е със симптоми за хантавирус (Видео, снимки)

Общият риск за общественото здраве остава нисък, посочват от СЗО

Холандка е била хоспитализирана в Амстердам, след като е проявила възможни симптоми на инфекция с хантавирус, съобщи здравното министерство на страната. Жената е била стюардеса в холандската авиокомпания KLM и е била в контакт с жена, починала от инфекция с този вирус в Йоханесбург, Южна Африка, съобщи холандската телевизия RTL, цитирана от "Скай нюз".

Тя има леки симптоми и в момента се тества, докато е в изолация.

"Трима пациенти със съмнение за хантавирус бяха евакуирани от круизния кораб "Хондиус" и са транспортирани за медицинска помощ в Нидерландия. Това се случва в координация със Световната здравна организация, оператора на кораба и националните власти на Кабо Верде, Обединеното кралство, Испания и Нидерландия. Това съобщи в "Екс" генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус. СНИМКА: Ройтерс

"СЗО продължава да работи с операторите на кораба за внимателно наблюдение на здравето на пътниците и екипажа, като сътрудничи с държавите за подпомагане на подходящо медицинско проследяване и евакуация, където е необходимо. Наблюдението и проследяването на пътниците на борда и на тези, които вече са слезли от кораба, е започнало в сътрудничество с операторите на кораба и националните здравни власти. СЗО благодари на всички, които участват в тази дейност.

На този етап общият риск за общественото здраве остава нисък", посочва още шефът на СЗО. Three suspected #hantavirus case patients have just been evacuated from the ship and are on their way to receive medical care in the Netherlands in coordination with @WHO, the ship’s operator and national authorities from Cabo Verde, the United Kingdom, Spain and the Netherlands.… pic.twitter.com/olQBk6tdGk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 6, 2026

От закотвения край африканската островна страна Кабо Верде плавателен съд са били изведени двама членове на екипажа и един пътник, които са се нуждаели от спешна медицинска помощ. Единият от тях е лекарят на плавателния съд, който има британско гражданство СНИМКА: Ройтерс

Направените тестове на нидерландската пътничка от кораба, която почина в РЮА, показали, че тя е страдала от хантавирусния щам "Андес". Този вид на заразата е разпространен предимно сред гризачите в южноамериканските планини Анди. СНИМКА: Ройтерс

"Това е единственият хантавирусен щам, за който е известно, че причинява предаване от човек на човек, но това е много рядко и се случва само при много близък контакт", предупреждават от Националният институт по заразни болести на РЮА. СНИМКА: Ройтерс