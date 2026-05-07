Втори самолет със заразен с хантавирус пътник от круизния кораб кацна в Амстердам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втори медицински самолет за репатриране, превозващ заразен с хантавирус пътник от круизния кораб "Хондиус", пристигна в Амстердам днес след спешна евакуация от кораба край бреговете на Кабо Верде, предаде БТА по информация на Франс прес.

Медицинският самолет кацна на летище "Схипхол" тази сутрин. Двама евакуирани пътници пристигнаха в Амстердам снощи.

Междувременно нидерландското здравно министерство, цитирано от Ройтерс, съобщи, че гражданка на Нидерландия е настанена в болница в Амстердам с предполагаема инфекция от хантавирус.

Според телевизионния канал Ер Те Ел жената е стюардеса в авиокомпанията Ка Ел Ем, като е била в контакт с пътничка от "Хондиус", починала от вируса в Йоханесбург (Република Южна Африка).