4 австралийки, свързани с "Ислямска държава", пристигнаха с децата си в Мелбърн и Сидни

Два самолета, превозващи общо четири австралийки и деветте им деца, за които се предполага, че са свързани с джихадисти от групировката "Ислямска държава", кацнаха днес в Австралия, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Според появила се информация самолет, превозващ три австралийки и осем деца, е кацнал днес в Мелбърн, а малко по-късно в Сидни е пристигнал друг самолет, с който е пристигнала една жена със сина си.

Вчера австралийското правителство обяви, че групата от общо 13 жени и деца, които са прекарали години в лагер в пустинята в Сирия, планират да се завърнат в Австралия. Полицията съобщи, че срещу жените може да бъдат повдигнати обвинения във връзка с предполагаемия им престой в т. нар. халифат на джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИДИЛ), установен от групировката в обширен район в Сирия и Ирак.

И двата полета на авиокомпанията "Катар еъруейз" излетяха с разлика от няколко минути един от друг от Доха като се отправиха към двата най-големи града в Австралия.

В края на април австралийската национална телевизия Ей Би Си съобщи, че тези четири австралийки, заедно с деветте си деца са напуснали лагера "Родж" в Североизточна Сирия за настаняване на семействата на бойци от ИДИЛ. Телевизията се позова на директора на лагера. Сирийските сили са ги отвели в Дамаск, за да им помогнат да се върнат в Австралия със самолет, уточни директорът.

Тогава австралийските власти отказаха да помогнат за репатрирането на свои граждани, свързани с предполагаеми джихадисти от групировката "Ислямска държава".

Жените и децата от въпросната група са част от общо 34-ма австралийски граждани в лагера "Родж", които не успяха да се върнат в родината си през февруари поради липса на координация за това със сирийското правителство.