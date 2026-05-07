ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте как евакуират хора от кораба "Хондиус", стюа...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22800477 www.24chasa.bg

4 австралийки, свързани с "Ислямска държава", пристигнаха с децата си в Мелбърн и Сидни

1320
Бойци от "Ислямска държава" Снимка: Архив

Два самолета, превозващи общо четири австралийки и деветте им деца, за които се предполага, че са свързани с джихадисти от групировката "Ислямска държава", кацнаха днес в Австралия, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Според появила се информация самолет, превозващ три австралийки и осем деца, е кацнал днес в Мелбърн, а малко по-късно в Сидни е пристигнал друг самолет, с който е пристигнала една жена със сина си.

Вчера австралийското правителство обяви, че групата от общо 13 жени и деца, които са прекарали години в лагер в пустинята в Сирия, планират да се завърнат в Австралия. Полицията съобщи, че срещу жените може да бъдат повдигнати обвинения във връзка с предполагаемия им престой в т. нар. халифат на джихадистката групировка "Ислямска държава" (ИДИЛ), установен от групировката в обширен район в Сирия и Ирак.

И двата полета на авиокомпанията "Катар еъруейз" излетяха с разлика от няколко минути един от друг от Доха като се отправиха към двата най-големи града в Австралия.

В края на април австралийската национална телевизия Ей Би Си съобщи, че тези четири австралийки, заедно с деветте си деца са напуснали лагера "Родж" в Североизточна Сирия за настаняване на семействата на бойци от ИДИЛ. Телевизията се позова на директора на лагера. Сирийските сили са ги отвели в Дамаск, за да им помогнат да се върнат в Австралия със самолет, уточни директорът.

Тогава австралийските власти отказаха да помогнат за репатрирането на свои граждани, свързани с предполагаеми джихадисти от групировката "Ислямска държава".

Жените и децата от въпросната група са част от общо 34-ма австралийски граждани в лагера "Родж", които не успяха да се върнат в родината си през февруари поради липса на координация за това със сирийското правителство.

Бойци от "Ислямска държава" Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание