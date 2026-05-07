"Росатом" се надява на временно примирие, за да поправи електропровод към АЕЦ "Запорожие"

АЕЦ "Запорожие" СНИМКА: МААЕ

Руската държавна корпорация за ядрена енергетика „Росатом" каза, че се надява на прекратяване на огъна около контролираната от Русия АЕЦ „Запорожие" в Украйна към края на май, за да поправи външен електропровод, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Според генералния директор на държавната корпорация Алексей Лихачов в момента протичат преговори за прекратяване на военните действия с участието на Международната агенция за атомна енергия (MAAE).

АЕЦ „Запорожие" в момента се снабдява с електричество само от един външен електропровод, а вторият е прекъснат от края на март, коментира Лихачов.

Русия и Украйна и преди са стигали до временни и локализирани примирия, за да позволят извършването на важни ремонтни дейности.

