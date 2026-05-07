Северна Македония: Не сме готови за промени в конституцията

Република Северна Македония не е готова да предприеме стъпки за промяна на конституцията заради липса на доверие към посланията, които страната получава, заяви министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски. Той даде съвместна пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, който е на официално посещение в Скопие, предаде БТА.

„По отношение на двустранните отношения с България искам да бъда кристално ясен. В този контекст страната ни не е готова за конституционни промени. Липсва доверие и липсва надеждност по отношение на посланията за нас като държава, така че в този момент няма условия за конституционни промени и правителството не е готово да предприеме каквато и да е стъпка към конституционни промени", каза Муцунски, пишат медиите в страната.

По думите му правителството на Северна Македония „винаги е било готово за диалог", но воля за диалог е липсвала от страна на предишното българско правителство.

„Надявам се, че в София осъзнават, че европейската перспектива за страната ни е важна за целия регион. Но дори и да няма такова осъзнаване, това не означава, че в (Северна Македония) мислим за някаква алтернатива. Ще продължим по пътя на реформите, ще продължим по пътя на спазване на общата външна политика и политика на сигурност (на ЕС) и ще продължим да споделяме онези европейски ценности, в които вярва огромното мнозинство от нашите граждани. Но ако въпросът е дали сме готови за конституционни промени в този контекст и в тази ситуация – не сме готови. И нека няма дилема по този въпрос", заяви Муцунски.

По отношение на решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, свързани с България, Берсе е посочил, че "през последните 12 месеца" е постигнат известен напредък.

„В България има поредица от решения, които не са изпълнени. Работим по това и постигнахме известен напредък през последните 12 месеца. Стабилността на процеса също е важна. Аз съм за практическо, конкретно изпълнение на решенията, не само символично", цитира изданието "Независен" думите на Берсе.