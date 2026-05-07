"Алтернатива за Германия" е на път да стане най-силната партия на изборите в провинция Саксония-Анхалт

Германската крайнодясна партия „Алтернатива за Германия" (АзГ) е на път да се превърне в най-силната политическа формация на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт през септември, в резултат на което е възможно тя за първи път да оглави регионално правителство, показва публикувано днес ново допитване, цитирано от Ройтерс.

Допитването на института „Инфратест димап" показа, че подкрепата за АзГ в Саксония-Анхалт се е увеличила до 41%, което е с 2 пункта повече от последното проучване и представлява значителна преднина пред консервативния Християндемократичен съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, която има 26% подкрепа. Германската социалдемократическа парти (ГСДП), по-малкият коалиционен партньор на консервативния блок Християндомекратичен/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) в правителството на Мерц, изостава с 7%.

Въпреки че подкрепата за АзГ отдавна е най-голяма в бившите комунистически източни провинции, разочарованието от коалицията е значително по-широко, при това само година след встъпването в длъжност на Мерц, а крайнодясната партия почти се изравнява по подкрепа с ХДС в националните проучвания, предаде БТА.

Други партии заявиха, че няма да си сътрудничат с АзГ, която настоява за по-строга миграционна политика и по-близки отношения с Русия, но изпитват затруднения да ѝ се противопоставят - особено на фона на енергийния шок, предизвикан от войната с Иран, който заплашва крехкото възстановяване на най-голямата икономика в Европа.

При 12% за партията „Левите", 4% за Зелените и 4% за популисткия алианс „Сара Вагенкнехт", които са под прага, необходим за влизане в парламента на провинцията, проучването показва, че след изборите на 6 септември ще бъде сложно да се сформира коалиция, ако се цели АзГ да бъде изключена от правителството.