Южна Корея и САЩ със среща на върха във Вашингтон за командването на общите сили при война

Южна Корея и САЩ ще имат на 12 и 13 май среща на високо равнище във Вашингтон, на която ще обсъдят въпроси, свързани с отбраната, предаде БТА по информация на южнокорейското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

В хода на разговорите ще бъде обсъдено прехвърлянето на оперативния контрол над съвместните сили на двете държави на Корейския полуостров при евентуална война.

Корейско-американският интегриран диалог по въпросите на отбраната обикновено се състои преди срещата на министрите на отбраната на двете страни, на която съюзниците обсъждат отбранителната си позиция срещу Северна Корея.

Двете страни планират да прехвърлят командването на обединените сили по време на война, което понастоящем се държи от САЩ, на Южна Корея.