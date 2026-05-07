Русия: 32 дрона, летящи към Москва, са свалени при подготовката за честванията на 9 май

Русия съобщи днес, че от началото на деня противовъздушната отбрана е унищожила 32 безпилотни летателни апарата, летящи към Москва, на фона на подготовката за честванията на Деня на победата на 9 май, предаде Ройтерс.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в "Телеграм", че противовъздушната отбрана отблъсква украински атаки с дронове срещу столицата, предаде БТА.

По-рано тази седмица Министерството на отбраната на Русия предупреди, че ще отговори на всякакви украински атаки по време на честванията с масиран ракетен удар по центъра на Киев.

През изминалата нощ руската противовъздушна отбрана е свалила 347 украински дрона над територията на страната, както и над Азовско, Каспийско и Черно море, съобщи руското министерството на отбраната, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ - от 21:00 московско време на 6 май (също и българско) до 7:00 на 7 май с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 347 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", посочи ведомството.