21 хърватски граждани са задържани по подозрение в злоупотреби с европейски земеделски субсидии

Общо 21 хърватски граждани са били задържани в рамките на разследването на Офиса на Европейската прокуратура в Загреб, съобщи Европейската прокуратура.

Сред задържаните са един държавен служител и един бивш държавен служител, които са били задържани вчера по подозрение в корупция и измама, свързани със субсидиите от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ).

Арестите са били извършени след 30 обиска, в които са участвали 150 полицаи. Те са се провели на 6 май 2026 година в сътрудничество с Областната дирекция на полицията в окръг Сисак-Мославина, Източна Хърватия и Самостоятелния сектор за финансови разследвания към Данъчната служба на Министерството на финансите на страната.

Сред заподозрените са и бивш експертен съветник към клон на Агенцията за плащанията в земеделието, рибарството и селското развитие в един от хърватските окръзи и ръководителят на клона. Те са заподозрени в злоупотреба със служебно положение и власт, приемане на подкупи, злоупотреба с финансиране и фалшифициране на документи в условията на престъпен заговор.

"Има съмнения, че в периода от 2020 година насам бивша експертка от Агенцията е създала престъпна група с още двама заподозрени с цел срещу парично възнаграждение да помагат на заинтересовани земеделци да получат неправомерни субсидии от фондовете ЕЗФРСР и ЕФГЗ. Основателно се подозира, че те са увеличавали неправомерно площите на земеделските земи в съответния регистър и са фалшифицирали документи, с които се доказва извършване на земеделска дейност. Тези документи включвали неверни фактури за продажба на оборски тор и неверни лабораторни анализи на почвата, които са били прилагани към заявленията за получаване на средства от ЕС", пише в съобщението на Европейската прокуратура.

Групата е направила опит да получи средства на обща стойност 670 000 евро, от които са изплатени 357 000. Членовете на престъпната група са получили финансова облага от от най-малко 36 000 евро.

Освен това има съмнение, че ръководителят на клона на Агенцията се е споразумял с поне четирима други земеделски производители да им помогне при подготовката и подаването на заявления за финансиране с европейски средства, за да получат одобрение за земеделски субсидии и помощи при нередовни обстоятелства в замяна на незаконна финансова облага.