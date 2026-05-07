Германски турист осъди туроператор, не могъл да се пече на шезлонг

Германски турист получи обезщетение в размер на над 900 евро, след като не успя да си осигури шезлонг, защото други гости ги били запазили с кърпи.

Мъжът е бил на почивка в Гърция със семейството си през 2024 г. и е заявил, че е прекарвал по 20 минути на ден в опити да намери шезлонг, въпреки че се е събуждал в 6 часа, съобщава Би Би Си.

След това той е завел дело срещу туроператора си за това, че е позволил системата за резервации, като е изтъкнал, че шезлонгите са били резервирани толкова често, че са били неизползваеми.

Съдиите в окръжния съд в Хановер се произнесоха в негова полза и заявиха, че четиричленното семейство има право на по-голямо възстановяване на сумата за пакетния си отдих, тъй като той е бил неизправен.

Мъжът първоначално платил 7 186 евро, за да заведе съпругата си и двете си деца на пакетен отдих на остров Кос в Гърция.

В изложението си пред съда той заяви, че туроператорът не е спазил забраната на курорта за запазване на шезлонги с кърпи и не е реагирал спрямо гостите, които са се възползвали от тази практика.

Туристът добави, че дори когато семейството му се е събудило в 06:00 ч., шезлонгите са били заети и децата му са били принудени да лежат на пода.

Въпреки че туроператорът първоначално е изплатил обезщетение в размер на 350 евро, съдиите в Хановер постановиха, че семейството има право на обезщетение в размер на 986,70 евро.

Те заявиха, че макар туристическата компания да не управлява хотела и да не може да гарантира, че всеки клиент ще има достъп до шезлонг по всяко време, операторът е имал задължението да се погрижи за наличието на организационна структура, която да гарантира разумно съотношение между шезлонгите и гостите.

Много туристи са се сблъсквали с войни за шезлонги или сутрешни спринтове по време на почивката си, което е практиката на запазване на шезлонги с кърпи.

Миналата година видеоклипове, разпространявани в социалните медии, показаха, че туристите в Тенерифе спят на шезлонги, за да си осигурят място край басейна.

Някои туристически компании се опитват да се борят с тази практика, като операторът „Томас Кук" предлага на туристите възможност да резервират предварително място край басейна срещу допълнителна такса.

В Испания на туристите в някои региони е заплашвано налагане на глоба от 250 евро за резервиране на шезлонг и последващо изчезване за часове.