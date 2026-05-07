Банкова чиновничка отряза папа Лъв, иска от него да отиде на гише

Папа Лъв XIV се сблъска с необичаен проблем от ежедневието на обикновения човек - не успя да си обнови личните данни в банката по телефона. Това е стандартна процедура, която банките изискват от клиентите си през определен период от време.

Комичната история разказа отец Том Маккарти - известен свещеник в Чикаго, който се познава с папата. Клип от историята, разказана в края на април, се появи в социалните мрежи.

Два месеца, след като Робърт Франсис Превост, каквото е рожденото му име, станал папа, той се обадил в банката си в Чикаго, за да актуализира личните си данни. Представил се с рождените си имена, отговорил на всички въпроси за сигурност и обяснил, че трябва да промени телефонния си номер и адреса си.

От банката обаче му отвърнали, че трябва да посети клон на банката.

"Няма да мога да направя това", казал папа Лъв XIV. "Ще има ли значение, ако Ви кажа, че съм папа Лъв?", попитал.

Банковата служителка обаче просто му затворила телефона.

Друг свещеник от Чикаго - отец Бърни Скиана, успял да се свърже с управителя на банката, който разрешил проблема, за да не изгубят папата като клиент.

Служителят от отдела за обслужване на клиенти, който прекъснал разговора с папата, за щастие остава анонимен.

Разказът на Маккарти улавя нещо по-дълбоко от една разочароваща бюрократична комедия. Историята илюстрира един папа, който по всички видими показатели остава изключително обикновен човек.

Превост е израснал в скромно семейство от работническата класа в южното предградие Долтън. Прекарал е 22 от 43-те си години като свещеник в бедните квартали на северно Перу. Той е първият американец, станал папа.