ЕК: Засега няма причина за тревога в ЕС по въпроса със заразените с хантавирус

Засега няма причина за тревога в ЕС по въпроса със заразените с хантавирус. СНИМКА: Pixabay

Засега няма причина за тревога в ЕС заради случаите на хантавирус, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция, предаде БТА. Следим обстановката внимателно, добави той.

Заплахата за европейците е ниска, правим всичко необходимо, за да не подценяваме събитията и да бъдем готови да реагираме, допълни говорителят. Оценяваме много задълбочено всяка възможна опасност за европейските граждани, посочи той.

По неговите думи вчера е имало среща на европейски специалисти по въпросите на здравната сигурност, в които са участвали представители на европейските здравни служби и на Световната здравна организация. Днес предстои ново заседание с участието на всички държави, чиито граждани са били на кораба "Хондиус", уточни говорителят.

