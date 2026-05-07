ЕК няма да промени присъствието си в Киев след предупрежденията на Москва за евакуация на чуждите дипломати.

Няма да променим присъствието си в Киев, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с предупреждението на Москва за изтегляне на чуждестранните дипломати от украинската столица заради възможни нови въздушни удари.

Откритите руски заплахи за удари по Киев са част от безотговорната тактика на ескалация, каза днес говорителят на ЕК. По неговите думи Русия се опитва да прехвърли вината за войната върху Украйна, предаде БТА.

Руските удари са всекидневие в столицата и останалите части от Украйна, добави говорителят. Той посочи, че миналата година Русия нанесе щети с обстрела по няколко дипломатически мисии в Киев, включително по представителството на ЕС. Руските удари по Украйна водят до всекидневни цивилни жертви и разрушения на гражданска инфраструктура, Русия никога не показа истинско намерение за прекратяване на войната и убийствата, обобщи говорителят.