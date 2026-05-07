ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Около 40 пътници от круизния кораб, засегнат от ха...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22801427 www.24chasa.bg

6 години условно и 30 000 евро глоба за мъж, прострелял бездомна котка в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

1240
Темида Снимка: Пиксабей

Съдът на остров Лесбос осъди мъж на 6 години лишаване от свобода условно и глоба от 30 000 евро за прострелване на бездомна котка.

Инцидентът е станал през май 2021 г. в село Ипиос. Според материалите по делото обвиняемият е прострелял бездомната котка, причинявайки ѝ тежки наранявания. Животното първоначално оцелява, но остава с тежки неврологични увреждания.

Котката е лекувана в продължение на години, но през 2025 г. умира от причини, които не са пряко свързани със самия инцидент.

Делото е разгледано в категория на тежките престъпления, тъй като според гръцкото законодателство опитът за убийство или тежко нараняване на животно се преследва особено строго.

Освен основното наказание съдът е наложил на подсъдимия и допълнителна присъда от 6 месеца лишаване от свобода за незаконно притежание и използване на оръжие. Преди това Полицейски участък Агиасос е наложил административна глоба в размер на 30 000 евро.

Случаят предизвика множество реакции в социалните мрежи и сред организациите за защита на животните. Част от обществото приветства строгото наказание като важен сигнал срещу жестокостта към животни, докато други поставят въпроса за границите на наказателната строгост.

Темида Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)