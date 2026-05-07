Испания и Турция разговарят за възможното придобиване на турски изтребители от пето поколение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испания и Турция са започнали междуправителствени разговори за възможното придобиване на турски изтребители от пето поколение „КААН" (KAAN) от страна на Мадрид, съобщава БТА по информация на сайта „Тюркийе тудей".

Разговорите включват възможността за значителен трансфер на технологии и включване на испанската отбранителна индустрия в програмата за „КААН", според източник от Турската аерокосмическа индустрия (TAI), цитиран от испанското издание „Ел Еспаниол" (El Espanol).

Пред медията източникът заявява, че TAI е получила официална информация, че Испанските военновъздушни и сили имат „стратегическото намерение и необходимост да придобият изтребител от пето поколение и свързани с него дронове."

Разговорите относно евентуална продажба на „КААН" за Испания са „в много начален етап", подчертава източникът, като добавя, че официални технически и политически дискусии между правителствата се планира да бъдат проведени с напредването на програмата за турските изтребители.

Изтребителят „КААН", разработка на Турската аерокосмическа индустрия (TAI), е първият изтребител от пето поколение, който Турция произвежда. Благодарение на „КААН" Анкара се превръща в една от само петте държави, които имат способността да произвеждат изтребители от този клас, наред със САЩ, Русия, Китай и Южна Корея. Първият успешен полет на „КААН" бе извършен през февруари 2024 г.

Неотдавна Мадрид и Анкара подписаха знаково споразумение за износ на произведените в Турция учебно-тренировъчни реактивни самолети „Хюржет" (Hürjet) за испанските въоръжени сили.