Около 40 души от кораба, засегнат от хантавирус, са слезли на остров Св. Елена, след като е починал първият пътник

Около 40 пътници от круизния кораб "Хондиус", засегнат от смъртоносна зараза с хантавирус, са слезли на брега на отдалечения остров Св. Елена в Южния Атлантически океан, след като е починал първият пътник, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на нидерландските власти.

Десетките пътници, включително съпругата на починалия нидерландец, са напуснали круизния кораб по време на спирката на британската територия, предаде БТА по съобщение на нидерландското външно министерство.

Нидерландската круизна компания, която управлява кораба, по-рано съобщи, че нидерландката е слязла от кораба с тялото на съпруга си на острова. След това тя е отлетяла за Южна Африка с пътнически самолет и е починала, след като е припаднала на летището в Йоханесбург.

Компанията до този момент не беше съобщила, че и други пътници са слезли от кораба на остров Света Елена. Властите в Южна Африка и Европа се опитват да проследят контактите на всички пътници, които са слезли от кораба тогава.

Вчера стана ясно, че мъж, пътувал на кораба, е дал положителна проба за хантавирус в Швейцария. Той също е слязъл на остров Св. Елена, но после е отлетял за Цюрих, макар че точният му маршрут не е ясен.

Нидерланските власти не потвърдиха къде се намират в момента другите слезли от кораба пътници.

Според компанията, няколко дни по-късно британец е бил евакуиран от кораба на остров Възнесение - малък остров в централната част на Атлантическия океан - и откаран в Южна Африка.

Трима други, включително лекарят на кораба, са били евакуирани, докато плавателният съд се е намирал близо до Кабо Верде, и вчера са били откарани в Европа за лечение.

Общо трима пътници са починали в резултат на огнището, а няколко други са заразени.