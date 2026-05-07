Рубио се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана (Снимки)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио беше днес във Ватикана за дългоочаквана аудиенция при папа Лъв XIV, предаде АНСА, цитирана от БТА.

Рубио разговаря и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

В рамките на визитата са планирани срещи и с италианския външен министър Антонио Таяни, както и с министъра на отбраната Гуидо Крозето. Рубио утре ще се срещне и с италианския премиер Джорджа Мелони.

Посещението в Рим беше представено като опит за подобряване на отношенията след критиките на американския президент Доналд Тръмп към папа Лъв. Американският президент нападна понтифика заради позицията му срещу войната с Иран. Тръмп разкритикува и Мелони, която защити папата.

Тръмп продължи критиките си и след обявяването на визитата на Рубио. Вчера президентът на САЩ заяви, че "независимо дали правя папата щастлив или не, Иран не може да има ядрено оръжие". По думите на Тръмп това е "посланието, което иска Рубио да предаде".