Войници и военна техника на НАТО и Сърбия ще преминат през България

Предстои придвижване на военнослужещи и военна техника за участие в съвместно учение на НАТО и Сърбия

Военно формирование от 45 военнослужещи и шест единици техника от въоръжените сили на Република Турция ще премине транзитно през територията на нашата страна на 8-и и 9-и май. Придвижването е свързано с участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия „NATO-Serbia 2026". То ще се проведе на територията на военен тренировъчен център Боровац, Сърбия.

След края на учението, при завръщането си в Турция, военнослужещите ще преминат обратно през България на 23-ти и 24-ти май.

При придвижването си военното формирование ще бъде съпровождано от екипи на Служба „Военна полиция".