Макрон ще се отправи на нова обиколка в Африка и ще участва в среща на върха в Кения

Френският президент Еманюел Макрон ще се отправи на нова обиколка в Африка в събота и ще вземе участие в среща на върха в кенийската столица Найроби, посветена на икономическите инвестиции, обяви Елисейският дворец, цитиран от Франс прес и БТА.

„Главната цел на обиколката е да се очертае и да се затвърди отново партньорството с африканските страни“, допълват още от Елисейския дворец.

В събота Еманюел Макрон ще присъства на церемония по откриването на университета на франкофонията заедно с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси. Церемонията ще се състои на територията на „модерен университетски кампус, насочен към Африка“.

В понеделник следващата седмица бизнес форумът в Найроби под надслов „Африка напред“ (Africa Forward) ще бъде първото събитие, проведено под патронажа на френския президент, на което ще присъстват държавни глави и министър-председатели на африкански страни от началото на идването на власт на Макрон през 2017 г. Миналогодишният формат на тази среща се проведе през 2021 г. във френския град Монпелие, но в него участваха само представители на африканското гражданско общество.

На срещата на върха ще пристигнат делегации от директори на френски и африкански предприятия, установени във Франция и на африканския континент.

Основни теми, които ще бъдат обсъдени по време на срещата ще бъдат не само икономическите инвестиции, но и теми, свързани със спорта, връщането на културни артефакти в африкански страни и обмена на студенти.

В сряда следващата седмица Еманюел Макрон ще посети етиопската столица Адис Абеба, за да присъства за първи път на заседание на Африканския съюз (АС). Там той ще се срещне с председателя на Комисията на АС – политика от Джибути Махамуд Али Юсуф, както и с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и с етиопския министър-председател Абий Ахмед. Визитата му в Адис Абеба цели да подкрепи усилията на африканските държавници за разрешаването на кризите в Африка, отбелязва АФП.