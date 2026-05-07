Иран: Предлагаме помощ на търговски кораби в Ормузкия проток

Организацията за пристанища и морско дело на Иран разпрати официално съобщение до капитаните на търговски кораби, опериращи в Ормузкия проток и регионалните води, в което обяви пълната готовност на иранските пристанища да предоставят морски услуги, техническа поддръжка, както и медицинска и здравна помощ, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Съобщението, публикувано вчера, има за цел да повиши безопасността на корабоплаването, да подпомогне поддръжката на плавателните съдове и да гарантира благосъстоянието на екипажите, преминаващи по този стратегически морски път - един от ключовите в света.

От организацията заявиха, че всички кораби, минаващи транзитно през регионалните води, особено тези, които са на котва в ирански териториални води и пристанища, могат да поискат различни услуги, включително доставки на храна, гориво, медицинска и здравна помощ, както и разрешени материали за извършване на ремонтни дейности.

Организацията подчерта, че инициативата е част от суверенните задължения на Иран по отношение на морската безопасност и пристанищните услуги и демонстрира пълната готовност на иранските пристанища да подкрепят безопасното и непрекъснато движение на търговски кораби през Ормузкия проток.

Съобщението се излъчва три пъти дневно в продължение на три последователни дни чрез регионалните морски комуникационни мрежи и високочестотните (VHF) системи.

Корабите, които желаят да се възползват от тези услуги, са инструктирани да се свържат с центъра за управление на корабния трафик на най-близкото иранско пристанище или със своите местни агенти чрез високочестотния Канал 16 (международен честотен канал за връзка при спешни случаи, бедствия и други свързани с безопасността ситуации в морската радиокомуникация - бел. ред.).