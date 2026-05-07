Премиерът на Армения няма да присъства на парада за 9 май в Москва

Никол Пашинян КАДЪР: Екс/@NikolPashinyan

Премиерът на Армения Никол Пашинян заяви, че няма да участва в парада за Деня на победата в Москва, предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА. 

"По време на посещението ми в Русия през април информирах руския президент, че поради предизборния период няма да мога да участвам в събитията на 9 май", каза Пашинян на брифинг днес.

Предизборната кампания за изборите в Армения, насрочени за 7 юни, започва на 8 май.

Управляващата партия Граждански договор по-рано съобщи, че Пашинян и други нейни представители ще водят кампания на 8 и 9 май в провинция Сюник.

Парадът в Москва е планиран за 9 май и ще отбележи 81-вата годишнина от победата над нацистка Германия във Втората световна война.

