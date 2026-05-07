Президентът на Египет потвърди солидарността си с ОАЕ

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси потвърди пълната солидарност на страната си с Обединените арабски емирства (ОАЕ) и отхвърлянето на скорошните ирански атаки срещу суверенитета на емирствата по време на кратко посещение в Абу Даби, съобщи в. "Ал Ахрам".

Той определи нападението като "драстично нарушение" на международното право и Устава на ООН.

В разговора си с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян Ас Сиси предупреди, че атаките представляват опасна ескалация, която заплашва регионалната и глобалната сигурност и стабилност. Президентът подчерта необходимостта от засилване на дипломатическите усилия и диалога за овладяване на кризата и предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

"Това, което засяга ОАЕ, засяга и Египет", изтъкна Ас Сиси по време на няколкочасовото посещение, което включваше двустранна среща и работен обяд, организиран от президента на емирствата.

Бин Зайед посрещна и изпрати египетския си колега на международното летище в Абу Даби. Наред с регионалните развития, те обсъдиха възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, най-вече в областта на търговията и инвестициите, пише БТА.

Посещението идва след телефонен разговор между двата лидери във вторник, в който Ас Сиси категорично осъди иранските атаки с ракети и дронове, насочени към цивилни райони и инфраструктура в ОАЕ.