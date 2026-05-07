Гърция предлага конституционни реформи, свързани с използването на AI

Гръцкото правителство подготвя мащабна конституционна реформа, която предвижда изкуственият интелект (ИИ) да бъде поставен в служба на човека, демокрацията и обществения просперитет, съобщи пред депутати от управляващата партия премиерът на страната Кириакос Мицотакис, цитиран от Асошиейтед прес.

Предложените промени в конституцията ще включват специална разпоредба за използването на изкуствения интелект, според която "изкуственият интелект ще служи на свободата на индивида и просперитета на обществото, като гарантира, че рисковете са ограничени, а ползите – напълно реализирани", отбелязва АП, цитирана от БТА.

Мицотакис подчерта, че реформата цели да защити бъдещите поколения на фона на нарастващите международни опасения относно влиянието на ИИ върху демократичното управление, човешките права и обществения живот.

"Много е важно в този процес на конституционно преразглеждане да се грижим за света, който ще наследят нашите деца", заяви още гръцкият премиер. По думите му предизвикателства като климатичната криза, управлението на водните ресурси, възобновяемата енергия и най-вече развитието на изкуствения интелект изискват нови конституционни гаранции.

Освен текстовете, свързани с ИИ, реформата предвижда още разширяване на гласуването по пощата, увеличаване на задължителното образование от девет на 11 години и забрана за данъчно облагане със задна дата.

Процедурата по конституционна ревизия в Гърция е продължителна и включва серия от гласувания в два последователни парламента, като обикновено изисква и междупартийна подкрепа, припомня АП.

След излизането си от дълговата криза преди осем години Гърция активно внедрява цифрови технологии и системи с елементи на изкуствен интелект. Страната модернизира данъчната си администрация, системите за граничен контрол и държавните услуги чрез централизирани онлайн платформи.

Миналия месец правителството представи и планове за пълна забрана на социалните мрежи за деца под 15 години, като според Атина мярката има за цел да насърчи приемането на подобни правила и на равнище Европейски съюз.

Според водещия депутат по конституционната реформа Еврипидис Стилианидис предложените промени трябва да се превърнат в дългосрочна гаранция за правилното използване на изкуствения интелект.