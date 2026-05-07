САЩ: Миграцията превръща Европа в инкубатор на тероризъм

САЩ обвиниха Европа, че е “инкубатор” на тероризъм, подхранван от масова миграция, в нова стратегия за борба с тероризма.

“За всички е ясно, че добре организирани враждебни групи се възползват от отворените граници и свързаните с тях глобалистични идеали. Колкото повече се разрастват тези чужди култури и колкото по-дълго се запазват сегашните европейски политики, толкова по-голяма е вероятността от тероризъм”, се казва в новата страгегия за борба с тероризма на Вашингтон.

Документът, който беше публикуван в сряда, също така се фокусира и върху борбата с

фанатизирани крайнолеви организации

като обединения на анархисти, комунисти и движения, изповядващи радикална транссексуална идеология. Въпреки че докладът поставя наркокартелите в Северна и Южна Америка в центъра на усилията на Вашингтон за борба с терора, някои от най-острите критики и становища в него са отправени към Европа. Изглежда, авторите на стратегията не се притесняват, че думите им може да обезпокоят многобройните съюзници на САЩ отвъд океана, пише в. “Гардиън”.

“Светът е по-безопасен, когато Европа е силна, но тя сега е застрашена и е едновременно цел на тероризма и инкубатор на терористични заплахи”, смятат стратезите на Вашингтон.

“Като родно място на западната култура и ценности Европа трябва да действа незабавно и да спре умишления си упадък”, се посочва още в доклада, изготвен под ръководството на координатора по борба с тероризма Себастиан Горка, който е обвиняван във връзки с крайнодесни групи.

Критиките на Вашингтон към Европа идват само няколко месеца след като в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ президентът Доналд Тръмп констатира, че континентът е изправен пред цивилизационно изчезване поради нарастващите потоци на нелегални имигранти.

Религиозните и наркокартелните групировки са традиционна цел за борба на Вашингтон, но се забелязва, че някой светски движения

будят все повече притеснение сред американския елит

Ето защо най-вероятно в стратегията срещу тероризма е посочено, че САЩ ще “дадат приоритет на бързото идентифициране и неутрализиране на насилствени светски политически групи, чиято идеология е антиамериканска, радикално протранссексуална и анархистка”.

В доклада изрично се споменава предполагаемият убиец на съюзника на Тръмп и влиятелен консервативен инфлуенсър Чарли Кърк. Макар още да не е осъден, потенциалният стрелец е определен от Белия дом като “радикал, който подкрепя крайни транссексуални идеологии”.

Себастиан Горка заяви, че представители на администрацията на Тръмп ще се срещнат със съюзниците си по-късно тази седмица, за да обсъдят как могат да засилят стратегиите си за борба с тероризма.

“Както президентът заяви съвсем ясно, ще измерваме сериозността на вашата позиция като партньор и съюзник по това колко ще допринесете”, каза Горка, добавяйки, че САЩ очакват повече от своите партньори.

След атаките от 11 септември 2001 г. президентите на САЩ публикуват стратегически документи, очертаващи подхода на техните администрации към борбата с тероризма. Те служат не само като вътрешни документи за планиране, но и като сигнали към съюзниците и противниците относно приоритетите на САЩ, отбелязват западни издания.

Публикуването на документа в сряда идва месеци след като администрацията на Тръмп представи актуализирана стратегия за национална сигурност, която издигна Западното полукълбо начело на приоритетите на външната политика на САЩ. Оттогава Тръмп агресивно

промени баланса на силите в региона,

извършвайки десетки удари по предполагаеми кораби, свързани с картели, в Карибите, сваляйки от власт венецуелския президент Николас Мадуро и заплашвайки комунистическото правителство на Куба.

Новата стратегия на администрацията за борба с тероризма идва в момент, когато експерти по разузнаването предупреждават за нестабилна и все по-сложна среда от заплахи, свързана с войната с Иран.

Според Глобалния индекс на тероризма за 2026 г. на Института за икономика и мир (ИИМ) общото въздействие на тероризма в Европа остава ниско. Въпреки това участието на непълнолетни и млади хора в терористични организации се е превърнало в една от най-належащите опасности за сигурността на Стария континент.

