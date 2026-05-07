Издирват 40 пътници от заразения с хантавирус круизен кораб

Аржентина тества гризачи, за да установи причината за инфекцията

Здравните власти по света се опитват да проследят десетки пътници на кораба MV Hondius, на който върлува смъртоносният хантавирус. Издирваните пасажери са слезли на остров Св. Елена - една от спирките на круиза в Южния атлантически океан.

Компанията - оператор на плавателния съд “Оушънуайд Експедишънс”, съобщи в четвъртък, че 29 пътници от най-малко 12 различни националности са напуснали плавателния съд на 24 април, дни преди да се разбере за заразата. Нидерландското правителство обаче посочи, че слезлите на острова са 40.

Сред напусналите круизния кораб е била и 69-годишната жена, която по-късно почина в Република Южна Африка. Тя тръгнала заедно с тялото на 70-годишния си съпруг, който е първата предполагаема жертва вследствие на хантавирусната зараза на круиза.

Засега загиналите остават трима - двамата съпрузи и германска гражданка, чието тяло още се намира на кораба. В сряда южноафриканските здравни власти потвърдиха, че 69-годишната жена е била болна от хантавирус, преди да колабира на летището в Йоханесбург.

Нейното състояние се влошава преди излитането на полет KLM за Амстердам, поради което бива свалена от самолета. Нидерландското правителство обясни, че е разпратило писма до пътниците, които са били на борда с молба да останат на разположение за наблюдение.

.В четвъртък медиите в Нидерлания съобщиха, че една от стюардесите на полет KLM се намира в амстердамска болница със симптоми на хантавирус. Сингапурските власти също разкриха, че са карантинирали двама свои жители, които са били на круиза и са слезли на о. Св. Елена. Все още се чакат резултатите от техните тестове. Трима американци са изолирани в щатите Аризона и Джорджия, но нямат симптоми.

Стана ясно, че аржентинските власти спешно се опитват да разберат дали заразата на кораба е започнала на тяхна територия. Здравното министерство на страната започна тестове на гризачи в град Ушуая, откъдето MV Hondius отплава на 1 април.

Властите в Аржентина обясниха, че се опитва да разбере маршрута на пасажерите и кои места са посещавали, докато са били на негова територия. След като разберат това, аржентинците планират да проследят състоянието и да поставят под карантина всички лица, с които туристите са контактували.