Нетаняху: За враговете на Израел няма имунитет

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че за враговете на Израел няма "имунитет", предаде Ройтерс.

До изказването му се стигна днес след израелски удар срещу командир на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут, въпреки обявеното миналия месец примирие.

Според израелската армия при удара е бил убит командир на елитното подразделение "Радуан", идентифициран като Ахмад Галеб Балут, наричан и Малек Балут.

"Вероятно е прочел в пресата, че има имунитет в Бейрут. Но вече не е така", заяви Нетаняху и посочи, че командирът е планирал атаки срещу израелски сили и населени места от "таен терористичен щаб" в Бейрут – твърдения, които засега не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник.

"Казвам на нашите врагове по най-ясния възможен начин: никой терорист не е недосегаем", добави премиерът, цитира БТА.

Израелската армия заяви, че от началото на примирието с "Хизбула" са били убити над 220 бойци и командири на групировката. Само през последната седмица са ликвидирани 85 нейни членове.

Междувременно представител на Държавния департамент на САЩ съобщи, че Израел и Ливан ще преговарят във Вашингтон на 14 и 15 май.

