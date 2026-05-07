Мъж застреля две жени и се самоуби в Австрия

Мъж застреля две жени, след което се самоуби, днес следобед в „Св. Магдалена", един от кварталите на австрийския град Линц, близо до заведение, съобщи общественото радио и телевизия ОРФ.

„Сред намерените на мястото на престъплението жертви има един мъж и две жени. Полицията все още не може да даде по-подробна информация за мотивите и самоличността на жертвите", заяви Улрике Хандлбауер, говорителка на полицията в провинция Горна Австрия, чиято столица е Линц.

По първоначална информация престъплението вероятно е било извършено на улицата. Според полицията, оръжието на престъплението е било намерено и иззето на мястото на инцидента. Засегнатата зона около улицата на местопрестъплението е била широко затворена от силите за реагиране. Според полицията няма опасност за населението, съобщава БТА.

Съобщенията за (възможни) самоубийства може да влошат психическото състояние на хора, които се намират в криза. В цяла Австрия има центрове, които предлагат съвети и подкрепа, се казва в съобщението.