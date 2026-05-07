ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Въздушна линейка транспортира работника, паднал от...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22804027 www.24chasa.bg

Мъж застреля две жени и се самоуби в Австрия

2456
Трагедията е станала в Линц. СНИМКА: Pixabay

Мъж застреля две жени, след което се самоуби, днес следобед в „Св. Магдалена", един от кварталите на австрийския град Линц, близо до заведение, съобщи общественото радио и телевизия ОРФ.

„Сред намерените на мястото на престъплението жертви има един мъж и две жени. Полицията все още не може да даде по-подробна информация за мотивите и самоличността на жертвите", заяви Улрике Хандлбауер, говорителка на полицията в провинция Горна Австрия, чиято столица е Линц.

По първоначална информация престъплението вероятно е било извършено на улицата. Според полицията, оръжието на престъплението е било намерено и иззето на мястото на инцидента. Засегнатата зона около улицата на местопрестъплението е била широко затворена от силите за реагиране. Според полицията няма опасност за населението, съобщава БТА.

Съобщенията за (възможни) самоубийства може да влошат психическото състояние на хора, които се намират в криза. В цяла Австрия има центрове, които предлагат съвети и подкрепа, се казва в съобщението.

Трагедията е станала в Линц. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)