Арестуваха въоръжен мъж до дома на опозорения принц Андрю

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция съобщи, че е арестувала мъж, носещ оръжие и „държащ се по заплашителен начин" в близост до дома на принц Андрю в източната част на Англия, предаде АФП.

Както е известно, принц Андрю бе разжалван заради връзки със сексуалния престъпник Харви Епстийн.

Полицията в графство Норфолк потвърди, че късно в сряда е била извикана заради инцидент край имението Сандрингам, като „мъжът е бил задържан по подозрение в нарушение на обществения ред и притежание на нападателно оръжие", съобщава Би Ти Ви.