Говорителката на Белия дом Карълайн Левит стана майка за втори път

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че е родила второто си дете, предаде Франс прес.
Момиченцето, което носи името Вивиана, е родено на 1 май. "Тя е прекрасна и в добро здраве", написа Левит в социалната мрежа Екс, където публикува своя снимка, на която държи новороденото.
Левит вече е майка на момче, родено през лятото на 2024 г.
Двадесет и осем годишната Карълайн Левит е най-младият човек, заемал поста прессекретар на Белия дом.
Засега не се уточнява колко дълго ще продължи отпускът ѝ по майчинство. Не е обявен и неин заместник, съобщава БТА.
Очаква се други представители на администрацията да поемат редовните брифинги в Белия дом. Първият, който даде пресконференция в нейно отсъствие, беше държавният секретар Марко Рубио.
През 2024 г. Левит се върна на работа в предизборния екип на Доналд Тръмп само няколко дни след раждането на първото си дете. Това стана след опита за покушение срещу Тръмп на 13 юли 2024 г.