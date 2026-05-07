Зеленски: Надяваме се на нова размяна на затворници

Украинският президент Володимир Зеленски очерта днес ключовите задачи пред секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров по време на преговорите, които ще води в САЩ, предаде Укринформ, позовавайки се на негово изявление в Телеграм.

"Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна ще проведе поредица от срещи днес с пратеници на президента на САЩ. Определили сме ключовите задачи. Първо хуманитарната област. Надяваме се, че е възможно да извършим нова размяна на затворници. Второ - съживяване на дипломатическия процес. Ние поддържаме постоянна комуникация с американската страна и знаем за съответни контакти на нашите партньори с руската страна. Работим, за да гарантираме, че тази помощ ще доведе справедлия мир по-близо и ще гарантира сигурност. За съжаление можем да видим, че руската страна не предприема конструктивен подход дори по отношение на режима на прекратяване на огъня", отбеляза Зеленски, цитиран от БТА.

Той уточни, че е дал на Умеров няколко специфични инструкции, свързани със сигурността, що се отнася до сътрудничеството със САЩ.

"След днешните срещи очаквам подробен доклад", каза украинският президент.