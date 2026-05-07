Украйна е поразила руски боен кораб в Каспийско море

Въоръжените сили на Украйна заявиха днес, че са поразили в Каспийско море руски боен кораб, способен да изстрелва крилати ракети „Калибър", предаде ДПА.

Генералният щаб на Украйна каза във „Фейсбук", че е поразена ракетна корвета клас „Каракурт". Публикувано е термографско изображение, показващо съда след удара, най-вероятно снимано от атакувалия го дрон. Размерът на щетите остава неясен.

Според Киев корветата е била разположена в град Каспийск в руската република Дагестан в Северен Кавказ.

Украйна наскоро съобщи, че е нанесла няколко удара по руски военноморски активи, включително кораби в Черно и Балтийско море, информира БТА.

След инвазията си в Украйна преди повече от четири години Русия използва флота си, включително в Каспийско море, за да нанася ракетни удари по украински цели, често използвайки крилати ракети „Калибър", които причиняват големи щети, отбелязва ДПА.