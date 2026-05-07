Израелски съд разпореди Нетаняху да предостави медицинско досие за рак на простатата

Израелски съд разпореди министър-председателят Бенямин Нетаняху да представи осъвременено медицинско досие, съдържащо подробности за хронологията на диагнозата му за рак на простатата, в рамките на продължаващо дело за клевета, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Целта е да бъде изяснено кога заболяването е било открито за първи път, съобщи БТА.

Разпореждането изисква Нетаняху да предостави документите в запечатан и защитен плик, предназначен единствено за съдебен преглед. Материалите трябва да позволят на съда да разгледа ключови въпроси относно времето на поставяне на диагнозата, като същевременно се запази стриктна медицинска конфиденциалност.

Решението беше постановено днес от председателя на Районния съд в Рамла съдия Менахем Мизрахи в контекста на дело за клевета, заведено от Нетаняху срещу активиста Гонен Бен Ицхак и журналистите Ури Мисгав и Бен Каспит.

Нетаняху заведе делото, след като Бен Ицхак публикува в социалните мрежи през май 2024 г. твърдение, че министър-председателят е бил лекуван от рак на панкреаса след посещение в болницата „Хадаса Айн Карем". Нетаняху отрече обвинението, заявявайки, че не страда от терминално заболяване и „със сигурност не от рак на панкреаса".

Мисгав е съден за публикации, според които обществеността не е била напълно информирана за здравословното състояние на Нетаняху, докато статия на Каспит е съдържала твърдение, свързано с бившия командир от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-майор от резерва Амирам Левин, което според Нетаняху никога не е било правено.

На 24 април Нетаняху разкри, че е преминал лечение за рак на простатата, когато оповести резултатите от ежегодния си медицински преглед. Той заяви, че е отложил споделянето на информация с обществеността, тъй като подобно разкритие по това време е можело да бъде използвано от Иран за разпространяване на пропаганда по време на войната.

В центъра на спора стои ключовият въпрос кога за първи път е бил установен ракът на простатата. В публичен медицински доклад от 20 април 2026 г. се посочва, че допълнителни изследвания са потвърдили случайно открит ранен стадий на рак, но не се уточнява кога са били извършени тези изследвания.

Мизрахи отбеляза, че вече е преглеждал медицинското досие на Нетаняху през март 2025 г. и не е открил доказателства в подкрепа на твърденията, повдигнати от ответниците. Той също така подчерта, че предишни опити за призоваване на лекарите на Нетаняху са били отхвърлени на няколко съдебни инстанции, като съдилищата са предупредили срещу превръщането на делото в неправомерен „лов на информация" относно личната медицинска история на премиера.

Съгласно решението пликът трябва да бъде представен до 13 май и да съдържа писмо, подписано от личния лекар на Нетаняху д-р Цви Берковиц. В писмото трябва да се потвърди, че досието отразява актуалното здравословно състояние на Нетаняху, както и да бъде приложен оригинален медицински документ, уточняващ кога е бил открит ракът на простатата.

Съдия Мизрахи също така заяви, че на по-късен етап ще реши дали да призове Берковиц и проф. Аарон Поповцер, ръководител на онкологичното отделение в университетския медицински център „Хадаса" в квартал Айн Карем в Йерусалим, за да дадат показания след собствените показания по делото на Нетаняху.

Ответниците отхвърлиха обвиненията в клевета. Бен Ицхак заяви, че публикациите му са били основани на въпроси от обществен интерес, останали без отговор, Мисгав определи текстовете си като легитимен коментар и сатира по въпрос от обществено значение, а Каспит посочи, че журналистическите му материали попадат в рамките на защитените от закона журналистически и правни практики.

76-годишният министър-председател неведнъж е попадал в новините заради проблеми със здравето.

През октомври 2025 г. Нетаняху беше разкритикуван за посещение при възстановяващи се израелски заложници, докато самият той е бил болен от бронхит.

През 2024 г. Нетаняху претърпя операция на простатата, след като лекарите откриха малък тумор. По време на възстановяването си той привлече обществено внимание, след като напусна медицинския център „Хадаса Айн Карем" въпреки възраженията на лекарите си, за да гласува лично по законодателство в Кнесета. Нетаняху беше придружаван от Берковиц в пленарната зала.

През 2023 г. му беше поставен пейсмейкър, след като лекарите диагностицираха дългогодишен проблем със сърдечната проводимост. Операцията беше извършена дни след като той беше хоспитализиран заради обезводняване, въпреки че по-късно лекарите свързаха инцидента с недиагностициран сърдечен проблем.