Русия предупреди жителите на Киев да напуснат града в случай на "ответен удар"

1908
Киев СНИМКА: Pixabay

Министерството на отбраната на Русия предупреди жителите на украинската столица Киев и акредитираните дипломатическите служители в града да напуснат своевременно града в случай на "ответен удар", предаде ТАСС.

"Още веднъж предупреждаваме гражданското население на Киев, както и служителите на международните дипломатически представителства, че е нужно да напуснат града своевременно", се казва в изявлението, цитирано от БТА.

По-рано Русия заяви, че ако Въоръжените сили на Украйна се опитат да осуетят честванията по случай Деня на победата на 9 май, руските сили ще ударят центъра на Киев.

Министерството на отбраната на Руската федерация вече излезе с подобно предупреждение в понеделник.

