САЩ наложиха допълнителни санкции срещу две компании и физическо лице, свързани с властите в Куба

САЩ наложиха допълнителни санкции срещу свързани с властите в Куба две компании и физическо лице, според днешна публикация на страницата на американското финансово министерство, предаде Ройтерс.

Държавният департамент на САЩ уточни, че санкциите са насочени срещу „Групо де Администрасион Емпресариал" (Grupo de Administracion Empresarial) - конгломерат, ангажиран във всички сектори на кубинската икономика и контролиран от военните, както и срещу изпълнителния му президент Ания Гилермина Ластрес Морера.

Под санкциите попада и „Моа Никел" (Moa Nickel SA), съвместно предприятие между базираната в Торонто „Шерит Интернешънъл" (Sherritt International Corp) и кубинската държавна компания за добив на никел, съобщава БТА.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засили натиска върху Куба тази година, като блокира венецуелските доставки на петрол за страната, и заплаши да засили икономическите санкции срещу Хавана.

Компанията „Шерит Интернешънъл" обяви в изявление на страницата си, че незабавно е преустановила прякото си участие в дейностите на съвместното предприятие в Куба.