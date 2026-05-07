Демократи призоваха правителството на САЩ да проговори за ядрената програма на Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конгресмени в САЩ от лявото крило на Демократическата партия призоваха американското правителство да сложи край на дългогодишното си мълчание за предполагаемата ядрена програма на Израел, предаде Франс прес.

Израел никога официално не е потвърждавал, че притежава ядрено оръжие, но от десетилетия е смятан за ядрена държава. Страната поддържа политика на умишлена неяснота и отказва да потвърди или отрече наличието на такъв арсенал, отбелязва АФП.

В писмо близо 30 законодатели от Демократическата партия поискаха от администрацията на президента Доналд Тръмп да настоява за повече прозрачност от Израел. Те заявяват, че САЩ не могат да водят последователна политика по неразпространение на ядрени оръжия в Близкия изток, докато избягват темата за израелските ядрени способности, съобщи БТА.

Конгресмените настояват Израел да бъде подложен на същите стандарти за прозрачност, каквито Вашингтон изисква от други държави, развиващи или поддържащи ядрени програми.

Представителите на Демократическата партия настояват до 18 май държавният секретар Марко Рубио да предостави информация за предполагаемите ядрени способности на Израел и неговата ядрена доктрина, включително що се отнася до евентуална употреба срещу Иран.

Получаването на подобна информация се смята за малко вероятно, тъй като в последните години американски правителства с различна политическа принадлежност избягват публични коментари по темата.