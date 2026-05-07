ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова: Читалищата и техните дейци са гръбнакът на...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22804755 www.24chasa.bg

Демократи призоваха правителството на САЩ да проговори за ядрената програма на Израел

748
Израел СНИМКА: Pixabay

Конгресмени в САЩ от лявото крило на Демократическата партия призоваха американското правителство да сложи край на дългогодишното си мълчание за предполагаемата ядрена програма на Израел, предаде Франс прес.

Израел никога официално не е потвърждавал, че притежава ядрено оръжие, но от десетилетия е смятан за ядрена държава. Страната поддържа политика на умишлена неяснота и отказва да потвърди или отрече наличието на такъв арсенал, отбелязва АФП.

В писмо близо 30 законодатели от Демократическата партия поискаха от администрацията на президента Доналд Тръмп да настоява за повече прозрачност от Израел. Те заявяват, че САЩ не могат да водят последователна политика по неразпространение на ядрени оръжия в Близкия изток, докато избягват темата за израелските ядрени способности, съобщи БТА.

Конгресмените настояват Израел да бъде подложен на същите стандарти за прозрачност, каквито Вашингтон изисква от други държави, развиващи или поддържащи ядрени програми.

Представителите на Демократическата партия настояват до 18 май държавният секретар Марко Рубио да предостави информация за предполагаемите ядрени способности на Израел и неговата ядрена доктрина, включително що се отнася до евентуална употреба срещу Иран.

Получаването на подобна информация се смята за малко вероятно, тъй като в последните години американски правителства с различна политическа принадлежност избягват публични коментари по темата.

Израел СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)