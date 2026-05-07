Русия привика арменския посланик заради изказвания на Зеленски в Ереван

Руското Министерство на външните работи извика арменския посланик заради "терористични заплахи срещу Русия", отправени от украинския президент Володимир Зеленски по време на неотдавна приключилото му посещение в Армения, предаде Ройтерс, като се позова на агенция Интерфакс.

Ведомството е заявило на дипломата, че смята за недопустимо Ереван да "предоставя трибуна на Зеленски, за да отправя терористични заплахи срещу Русия", посочи агенцията, цитирана от БТА.

Украинският лидер беше сред участниците в състоялата се в понеделник среща на Европейската политическа общност (ЕПО), на която Армения беше домакин.

По-рано днес говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова заяви пред репортери, че Армения бива вкарвана в "антируската орбита" на ЕС и с одобрението на ръководството в Ереван се равнява "по агресивните евро-атлантически стандарти".

"Подобен курс неизбежно ще има неблагоприятни политически и икономически последици за Армения", каза Захарова.

Изказването на Захарова е знак за покачване на напрежението между Ереван и Москва, които в миналото бяха в тесен съюз, отбелязва Ройтерс. Противоречията между тях започнаха, след като Армения обвини Русия, че не я е защитила от съседа ѝ и дългогодишен неин противник Азербайджан.

През последните години Армения взе курс към задълбочаване на връзките с ЕС, а потвърждение за това бе форумът на на ЕПО в Ереван на 4 май и последвалата го като продължение среща на върха ЕС – Армения, които събраха над 40 европейски лидери в Ереван.

В Армения има разположени руски военни бази.