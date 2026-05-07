Потвърдените случаи на хантавирус на круизния кораб са 5, още 3 остават подозрителни

Световната здравна организация съобщи, че потвърдените случаи на хантавирус, свързани с огнището на борда на круизния кораб MV Hondius, вече са пет, а още три случая остават подозрителни. Организацията предупреди, че е възможно да бъдат регистрирани и нови заразени.

Въпреки трите смъртни случая СЗО подчерта, че огнището не представлява начало на епидемия или повторение на разпространението на Ковид-19.

От агенцията на ООН заявиха, че очакват разпространението да остане ограничено, ако бъдат прилагани адекватни мерки за обществено здраве.

„До момента са регистрирани осем случая, включително три смъртни случая. Пет от осемте случая са потвърдени като хантавирус, а останалите три са подозрителни", заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

„Видът хантавирус в този случай е вирусът Андес, който се среща в Латинска Америка", каза той по време на пресконференция в Женева, цитира БГНЕС.

Тедрос подчерта, че „нито един от останалите пътници или членове на екипажа на кораба в момента не проявява симптоми".

Той предупреди, че инкубационният период на вируса Андес - единственият вид хантавирус, който може да се предава между хора - може да достигне шест седмици, поради което „е възможно да бъдат съобщени още случаи".

Корабът под нидерландски флаг е отплавал от Ушуая в южния край на Аржентина на 1 април за круиз през Атлантическия океан към Кабо Верде край западното крайбрежие на Африка.

В сряда плавателният съд е потеглил на север от Кабо Верде към Тенерифе, откъдето пътниците трябва да бъдат репатрирани.

Тедрос съобщи, че е поддържал редовен контакт с капитана на кораба, включително и по-рано днес.

„Той ми каза, че настроението значително се е подобрило, след като корабът отново е започнал да се движи", посочи ръководителят на СЗО.

Директорът на отдела за извънредни ситуации и реакции към СЗО Абди Рахман Махамуд добави: „Смятаме, че това ще остане ограничено огнище, ако бъдат приложени мерките за обществено здраве."

Заболяването обикновено се предава от заразени гризачи чрез урина, изпражнения и слюнка.

Щамът Андес е единственият вид хантавирус, за който е документирано предаване между хора.

Тедрос обясни, че преди качването си на кораба на 1 април първите два случая - нидерландска двойка, която впоследствие е починала - са пътували през Аржентина, Чили и Уругвай на орнитологична екскурзия, включваща посещения на места, където се срещат плъхове, носители на вируса Андес.

СЗО работи съвместно с Аржентина - която последва Съединените щати в решението си да напусне организацията - за проследяване на маршрута на двойката.

По думите му Аржентина ще изпрати 2500 диагностични теста до лаборатории в пет държави.

Ръководителят на отдела на СЗО за превенция и подготовка при епидемии и пандемии Мария ван Керхове, която беше техническият координатор на организацията по време на пандемията от коронавирус, заяви:

„Това не е началото на епидемия. Това не е началото на пандемия. Това не е Ковид, това не е грип - разпространява се по съвсем различен начин."

СЗО очаква резултатите от пълното геномно секвениране на вируса от Южна Африка, Швейцария и Дакар, което ще помогне да се определи моделът на разпространение спрямо предишни огнища с висока степен на детайлност.

„Това ще ни даде представа дали наблюдаваме някакви промени", обясни Анаис Леган, технически експерт на СЗО по вирусни хеморагични трески. Мария ван Керхове допълни, че „до момента не е установено нищо необичайно" във вируса.

Леган поясни, че РНК на вируса може да бъде открита „още от първия ден след появата на симптомите", които обикновено се развиват две до три седмици след заразяването.

Ван Керхове добави, че пациентът в интензивно отделение в Южна Африка „се подобрява", а двамата пациенти, хоспитализирани в Нидерландия след евакуацията от Кабо Верде, са в стабилно състояние.