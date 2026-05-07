ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо вкара гол №971

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22805378 www.24chasa.bg

Певицата Бони Тайлър е в кома след спешна операция

3248
Бони Тейлър през 80-те. Снимка: Инстаграм Бони Тейлър

Легендарната певица Бони Тайлър е в изкуствена кома след спешна чревна операция.

Тя е откарана по спешност в болница във Фаро, Португалия, пише "Гардиън". 

Бони Тайлър е поставена в изкуствена кома, за да се подпомогне възстановяването ѝ след спешна чревна операция, съобщи говорител на певицата.

 74-годишната звезда е била откарана по спешност в болница близо до дома си.

„Бони е поставена в индуцирана кома от лекарите си, за да се подпомогне възстановяването ѝ", каза нейният говорител.

„Знаем, че всички ѝ желаете всичко най-добро и ви молим за поверителност в този труден момент.

„Ще публикуваме допълнително изявление, когато можем."

Новината за операцията ѝ беше разкрита в публикация в Instagram в сряда, в която се казваше: „С голямо съжаление съобщаваме, че Бони е приета в болница във Фаро, Португалия, където има дом, за спешна чревна операция.

„Операцията премина добре и сега тя се възстановява.

„Знаем, че цялото ѝ семейство, приятели и фенове ще бъдат обезпокоени от тази новина и ще ѝ пожелаят пълно и бързо възстановяване."

Тайлър, чието истинско име е Гейнър Хопкинс, постигна международна слава през 80-те години на миналия век с издаването на сингъла си Total Eclipse Of The Heart, който се изстреля на върха на класациите във Великобритания и САЩ.

Разпознаваема с дрезгавия си глас, Тайлър е издала много хитови песни през годините, включително Holding Out For A Hero, It's A Heartache и If You Were A Woman (And I Was A Man).

Номинираната за Грами звезда ще направи турне в Европа по-късно тази година, за да отбележи 50 години от издаването на пробивния си хит от 1976 г. Lost In France, който влезе в класациите в цяла Европа.

Тайлър ще има концерти в Малта и Германия по-късно този месец, а предстоящото ѝ турне включва и концерти в Обединеното кралство, както и в Австрия, Унгария, Турция и Румъния. 

Тя е удостоена с Ордена на Британската империя (MBE) през 2023 г. за заслуги към музиката.

Бони Тейлър през 80-те. Снимка: Инстаграм Бони Тейлър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)