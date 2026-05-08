Американски кораби в Ормузкия проток попаднаха под ирански ракетен обстрел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски военноморски единици, действащи в района на Ормузкия проток, попаднаха под ирански ракетен огън, след като САЩ атакуваха ирански петролен танкер, заяви иранската радиотелевизионна компания, цитирана от Ройтерс.

Иранската медия съобщава, че американските военни плавателни съдове са били принудени да се оттеглят, след като са им били нанесени значителни щети при иранските ракетни удари.

Не е ясно кога точно е станал инцидентът, отбелязва Ройтерс.

Пентагонът засега не е коментирал тази информация, но в сряда американските въоръжени сили заявиха, че са спрели петролен танкер под ирански флаг, който е плавал към иранско пристанище.

Централният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че САЩ са нарушили примирието с атака срещу ирански петролен танкер и срещу друг кораб, навлизащ в Ормузкия проток.

"Същевременно, с помощта на някои страни от региона, те извършиха въздушни атаки срещу цивилни райони по протежението на бреговете на Бандар Хамир, Сирик и остров Кешм", каза още централният щаб, пише БТА.