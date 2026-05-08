Фалшиво злато за над половин милион евро разкри турската полиция

Хиляди кюлчета фалшиво злато с общо тегло от 4,2 килограма и обща пазарна цена от около 28 милиона турски лири (525 000 евро) разкри турската полиция днес при операция в Истанбул, предаде ТРТ Хабер.

По информация на полицията акцията е проведена в истанбулския район Зейтинбурну. При акцията са задържани двама заподозрени, а от обекта, в който лицата са извършвали незаконната си дейност, наред с фалшивото злато, което било разделено на кюлчета от по 1,5 и по 10 грама, са иззети метални калъпи, фалшиви пластмасови опаковки за кюлчета и голяма машина за пресоване, пише БТА.