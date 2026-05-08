Иран атакува ОАЕ, противовъздушната отбрана отблъсква ракети и дронове

Ракети. СНИМКА: Пиксабей

Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства отблъскват ракети и дронове, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Министерството на отбраната на ОАЕ, цитирано от Франс прес, заяви, че ракетите и дроновете идват от Иран.

"Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства отблъсква атаки с ракети и дронове, идващи от Иран", написа министерството в социалната мрежа "Екс".

"Министерството на отбраната потвърждава, че тътените, които отекват в различни части на страната, се дължат на прехващането от системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства на балистични ракети, на крилати ракети и на дронове", заяви още министерството, пише БТА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

