В Испания задържаха рекордните 30 тона кокаин

Кокаин Снимка: Снимка: Архив

Испанската полиция задържа рекордните 30 тона кокаин, превозвани от товарен кораб, край бреговете на Африка, заявиха вчера съдебните власти, цитирани от ДПА.

Испанските власти заявиха, че това е най-голямата отделна пратка наркотици, залавяна някъде някога.

Операцията по задържането бе извършена в сътрудничество с американските власти и с нидерландската полиция.

Задържаните наркотици са на стойност над 812 милиона евро, заявиха съдебните власти на испанските Канарски острови.

Съдия на Канарските острови нареди задържане под стража за всички 23-ма членове на екипажа на кораба, превозвал кокаина, предава БТА.

