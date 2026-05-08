В Испания задържаха рекордните 30 тона кокаин

Испанската полиция задържа рекордните 30 тона кокаин, превозвани от товарен кораб, край бреговете на Африка, заявиха вчера съдебните власти, цитирани от ДПА.

Испанските власти заявиха, че това е най-голямата отделна пратка наркотици, залавяна някъде някога.

Операцията по задържането бе извършена в сътрудничество с американските власти и с нидерландската полиция.

Задържаните наркотици са на стойност над 812 милиона евро, заявиха съдебните власти на испанските Канарски острови.

Съдия на Канарските острови нареди задържане под стража за всички 23-ма членове на екипажа на кораба, превозвал кокаина, предава БТА.