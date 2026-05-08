Украйна атакува Русия с дронове въпреки примирието

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви днес, че са били унищожени 20 дрона, насочени към руската столица след полунощ местно време, когато влезе в сила едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие във войната срещу Украйна по случай честванията на 9 май - победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, предаде Франс прес.

"Три дрона, които се движеха към Москва, бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната", написа първоначално Собянин в руската социална мрежа "Макс".

Впоследствие той актуализира съобщението си и написа, че общо са унищожени 20 дрона, предава БТА.