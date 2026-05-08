Най-малко 12 загинаха в Ливан при израелски удари

При израелски удари вчера в Южен Ливан загинаха най-малко 12 души, заяви ливанското здравно министерство, цитирано от Франс прес.

Според АФП Израел продължава с атаките си срещу ливанското ислямистко движение "Хизбула" въпреки обявеното спиране на огъня.

Информацията за ударите бе съобщена на фона на изявлението на представител на американския Държавен департамент, че на 14 и 15 май във Вашингтон ще бъдат проведени разговори между Ливан и Израел с цел подготвяне на почвата за мирни преговори. Два кръга подобни разговори вече се състояха в израелското и ливанското посолство, съответно на 14 и 23 април.

Двете страни са официално в състояние на война от 1948 година и априлските срещи бяха първите по рода си от 33 години, предава БТА.