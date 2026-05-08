Тръмп уверил президента на Бразилия, че няма да напада Куба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва се срещна с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом и даде положителна оценка за срещата, предаде ДПА.

Лула изрази задоволство от срещата си с Тръмп. "За мен няма теми, които не се обсъждат. Единствените неща, които не се обсъждат, са нашата демокрация и нашият суверенитет. Всичко останало подлежи на обсъждане", каза той, цитиран от БТА.

Лула заяви, че Тръмп го е уверил, че няма намерение да напада Куба. Бразилският лидер оцени това като "страхотен знак" с оглед на факта, че Куба се е отворила за диалог.

"Куба иска да говори и Куба иска да намери решение за прекратяване на блокадата", изтъкна Лула да Силва.

Тръмп също оцени положително срещата с Лула и каза, че е минала "много добре".

Американският президент заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че с Лула са обсъдили теми като търговията и митата.