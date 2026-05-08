264 украински дрона свали Русия за една нощ

Руската противовъздушна отбрана е неутрализирала тази нощ 264 украински дрона над територията на страната, както и над Азовско и Черно море, предаде ТАСС, като се позова на сводката на министерството на отбраната на Русия.

"На 8 май тази година - от 00:00 до 7:00 московско време (също и българско - бел. ред.) с дежурните средства на противовъздушната отбрана са прехванати и унищожени 264 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството.

В съобщението се уточнява, че насочените от Украйна дронове са били свалени над Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Липецка, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тулска, Уляновска и Ярославска област, над Краснодарския край, Крим и Татарстан, както и в района на Москва, пише БТА.

По-рано днес кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че са били унищожени 20 дрона, насочени към руската столица след полунощ местно време (също и българско), когато влезе в сила едностранно обявеното от руския президент Владимир Путин примирие във войната срещу Украйна по случай честванията на 9 май - победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, информира Франс прес.