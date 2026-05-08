37 са вече жертвите след експлозията във фабрика за фойерверки в Хунан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите на експлозията в понеделник във фабрика за фойерверки в китайската провинция Хунан достигна 37, предаде китайската новинарска агенция Синхуа. Един човек остава в неизвестност, допълва агенцията.

Взривът бе около 16:40 местно време (11:40 ч. бълг. вр.) в понеделник в град Люян, известен като Столицата на фойерверките на Китай. От там са 60 процента от продукцията на местния пазар и 70% от износа.

Синхуа отбелязва, че засега спасително-издирвателните операции са преустановени, като 51 души са настанени в болница, предава БТА.