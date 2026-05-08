В САЩ разследват възможна търговия с вътрешна информация около конфликта с Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на правосъдието на САЩ разследва поредица от подозрителни транзакции на петролния пазар, извършени малко преди изявления на президента Доналд Тръмп и други представители на американската администрация във връзка с конфликта с Иран, съобщиха телевизиите Ей Би Си Нюз и Ен Би Си Нюз, цитирани от ДПА и АПА.

Според публикациите става дума за поне четири сделки, при които трейдъри са заложили общо над 2,6 милиарда долара на спад на цените на петрола по време на войната с Иран.

Позовавайки се на източници, запознати със случая, медиите съобщават, че залозите са били направени малко преди нови публични изявления на Тръмп или на представители на иранските власти.

В разследването участва и американската Комисия за търговия с фючърси на суровини (CFTC), която регулира търговията със суровини и деривати.

По данни на Ей Би Си Нюз през март участници на финансовите пазари са заложили над 500 милиона долара на понижение на цените на петрола малко преди американският президент да обяви отлагане на ударите срещу иранската електроенергийна инфраструктура, с които заплашваше Техеран.

През април са били извършени още три сделки, които в момента също са обект на проверка.

Източник, цитиран от Ен Би Си Нюз, подчертава, че разследването е в ранен етап и към момента няма доказателства за извършено престъпление.

Освен това следователите проверяват в отделно производство и предполагаеми подозрителни действия на спекулативни платформи, свързани с войната в Иран, предава БТА.