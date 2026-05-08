Египетският президент потвърди ангажимента на страната си към арабската сигурност

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси пристигна вчера в Оман, където проведе обширни разговори със султан Хайтам бин Тарик Ал Саид относно двустранното сътрудничество и регионалната обстановка, предаде египетската новинарска агенция МЕНА, цитирана от БТА.

При пристигането си на летището в Маскат от Обединените арабски емирства президентът Сиси беше посрещнат от султан Хайтам, египетския посланик Ясер Шаабан и служители на посолството.

Посещението включваше разширена сесия от разговори с участието на делегации от двете държави, последвана от лична среща и работна вечеря.

По време на разговорите Сиси потвърди пълната солидарност на Египет с Оман на фона на настоящото регионално напрежение, като подчерта ангажимента на Египет към запазването на стабилността и суверенитета на всички арабски държави.

Той заяви, че сигурността на арабските държави е „неразделна част" от националната сигурност на Египет, подчертавайки, че всички арабски страни имат обща съдба.

Освен това египетският потвърди за пореден път, че Кайро категорично отхвърля всякакви заплахи за суверенитета на "братските арабски държави".

Междувременно оманският лидер приветства дълбоките исторически връзки между двете страни и изрази признателност за непоколебимата позиция на Египет в подкрепа на арабската сигурност, както и за активната му роля в усилията за деескалация в региона.

Двамата лидери подчертаха значението на разрешаването на регионалните кризи чрез преговори и ограничаването на напрежението, за да се предотврати по-нататъшна нестабилност.

При прегледа на двустранните отношения двете страни изразиха удовлетворение от настоящото равнище на сътрудничество. Те се договориха да продължат съвместните усилия за издигане на двустранните отношения на ниво, което отразява дълбоките братски връзки между народите на двете държави.

В края на посещението султан Хайтам бин Тарик Ал Саид изпрати Сиси на летището в Маскат преди отпътуването му към родината.