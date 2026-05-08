ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Африкански прах, дъждове и жега обхващат Гърция от...

Времето София 16° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22806062 www.24chasa.bg

Германски турист получи обезщетение от 900 евро заради липса на свободни шезлонги в Гърция

1776
Снимка: Димчо Райков

Германски турист е получил обезщетение, след като дал под съд туристическа агенция, защото не успявал да намери свободен шезлонг по време на семейната си почивка в Гърция, съобщава телевизия Скай.

Мъжът почивал със семейството си на гръцкия остров Кос през 2024 г. и твърди, че въпреки ранното си ставане в 6 ч. сутринта, всекидневно прекарвал по 20 минути в търсене на свободни шезлонги край басейна, които били запазвани с хавлии от други гости.

Според информацията на БиБиСи, цитирана от Скай, туристът подал иск срещу туристическата агенция, като посочил, че шезлонгите край басейна постоянно били резервирани с хавлии от други гости и на практика не можело да бъдат използвани, пише БТА.

В иска си туристът заявява, че туроператорът не е приложил забраната на хотела срещу запазването на шезлонги с хавлии и не е взел мерки срещу клиентите, които правят това.

Семейството е платило 7186 евро за почивката. Първоначално туроператорът платил от 350 евро, но съдът е постановил сумата да бъде увеличена до 986,70 евро.

Мнозина туристи се сблъскват с т.нар. „война за шезлонгите" или „сутрешен спринт", т.е. практиката да се запазват шезлонги с хавлии. Миналата година в социалните мрежи се появи видео, на което се виждат туристи в Тенерифе за спят на шезлонги, за да си осигурят място до басейна, припомня медията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Кабинетът "Радев" полага клетва